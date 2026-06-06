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ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಪೆದ್ದಿ: ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಾಲ್

ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Peddi Box Office Collection Day 2
ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 3:45 PM IST

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ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೆದ್ದಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರುನಾಡಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್​​ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಡ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ: ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ''ಪೆದ್ದಿ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 181.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 135.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯೇನು?

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 150.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 114.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 96.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 36.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸರಿಸುಮಾರು 23,372 ಶೋಗಳಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್‌'ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆದ್ರೆ 'ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್'ಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ ಪೆದ್ದಿ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್'ಗಿಂತ ಪೆದ್ದಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 72.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪೆದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​​ಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ 216.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪೆದ್ದಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸೋಲೋ ರಿಲೀಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಪೆದ್ದಿ ಕುರಿತು: ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ 1980ರ ದಶಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತರುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಐವಿವೈ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಚಿತ್ರತಂಡ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿಯ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಶನಿವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೋಲ್ಡ್​​​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ!

TAGGED:

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ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​
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