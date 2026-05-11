'ಪೆದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ': ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
'ಪೆದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 11, 2026 at 5:04 PM IST
ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪೆದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜೂನ್ 3ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಲವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೌಡರ್': ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ತ್ರಿಶಾ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್, ವದಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'DDLJ' ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮನವಿ