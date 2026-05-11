'ಪೆದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ': ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 5:04 PM IST

ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​​ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿವೀಲ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪೆದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜೂನ್ 3ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

