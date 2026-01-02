ETV Bharat / entertainment

ರಾಮ್​ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ​​ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ 500 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್

ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

Chikiri Chikiri poster
'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' 2025ರ ಚಾರ್ಟ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2ನೇ ಹಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸುಮಾರು 500 ಸಹ ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹಾಡು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಾಯಕ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಚೆರ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿರೋದಿಲ್ಲ.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ನ ಬ್ಲಾಕ್​​​​ಬಸ್ಟರ್ 22 ದಿನಗಳು': ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ; ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಎಷ್ಟು?

ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮಗಳಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನಿ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೂಡಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪೆದ್ದಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೋಲೋ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸುದೀಪ್ 'ಮಾರ್ಕ್'; ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ - ಉಪ್ರೇಂದ್ರ​ '45' ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​​ ಹೀರೋನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 'ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು' ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾಮ್​ಚರಣ್​ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

TAGGED:

ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
RAM CHARAN STARRER PEDDI PEDDI
PEDDI MOVIE SECOND SONG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.