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ದಿನ-4, ಕಲೆಕ್ಷನ್ 300 ಕೋಟಿ: ರಾಮ್​ ಚರಣ್​, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 292 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

Ram Charan, Shivarajkumar
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 3:28 PM IST

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ಮೆಗಾ ಪವರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ 'ಗೌರ್​ನಾಯ್ಡು' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 2026ರ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 292.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ''ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಪೆದ್ದಿ, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪೆದ್ದಿ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 292.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 135.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 181.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 236.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 292.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

1980ರ ದಶಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಳ್ಳಿಗನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ:

  • ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 233.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 187.0 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 157.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 46.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ನಟನಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್​​ಡಮ್​​ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

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ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಗೌರನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರದ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಪೆದ್ದಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

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ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತರುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್.ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.

TAGGED:

ಪೆದ್ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್
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