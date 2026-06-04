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ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? 'ಅದ್ಭುತ'ವೆಂದ ನಾಯಕ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ.

Ram Charan, Shiva Rajkumar
ರಾಮ್​ ಚರಣ್,​​ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 5:02 PM IST

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2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೆದ್ದಿ ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 'ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೂನ್ 3ರಂದು ಪೆದ್ದಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದೊಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ, ನಗು ಮತ್ತು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಬಳಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು "ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಎಕ್ಸ್(ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಬಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ, "ಒಂದು ಮಗಧೀರ, ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳಂ, ಒಂದು ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​, ಒಂದು ಪೆದ್ದಿ. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ - ಅವು ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪೆದ್ದಿ - ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘರ್ಜನೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, "ಪೆದ್ದಿ, ಒಂದು ಪದದ ವಿಮರ್ಷೆ: ಪವರ್‌ಫುಲ್. ರೇಟಿಂಗ್: ⭐️⭐️⭐️½. ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು. ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರನ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ವಿಶುವಲ್​ ಸ್ಟೋರಿಟೆಲ್ಲಿಂಗ್​​ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ, "ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆದ್ದಿ ಇಂದ ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹಲ್ವಾನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5ರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೀಸೆಂಟ್​​ ಎಂಟರ್​​ಟೈನರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯು ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಪೆದ್ದಿ: ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಇದು. ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

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ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೆಂದು ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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ಪೆದ್ದಿ ವಿಮರ್ಷೆ
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
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