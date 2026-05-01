ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 4:40 PM IST
ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು.
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರತ್ನವೇಲು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು "ಸ್ಮರಣೀಯ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
It’s a wrap for Mega power star @AlwaysRamCharan ! #Peddi -A Memorable journey❤️— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) April 30, 2026
Working with #RC has been truly special. A powerhouse performer on screen and a wonderful friend off it. Grateful for the memories we’ve createdtogether. @BuchiBabuSana @arrahman @vriddhicinemas pic.twitter.com/NjIANnTLy3
ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರತ್ನವೇಲು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪೆದ್ದಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಮ್ಮ (ಚಿತ್ರತಂಡ) ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಓರ್ವ ನೆಟ್ಟಿಗ, "ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಕುಸ್ತಿ ಬಗೆಗಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗದೆ ಹಿಡಿದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಇದು ಪಾತ್ರದ ಆಳದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ'ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಶಿವಣ್ಣನ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಕಾದು ನಂತರ ಅವರ ಭಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಶಿವಣ್ಣ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ನಾನೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೀನಾ ಅಂತಾ ಶಿವಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಠ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾಗೆ ಗೆಲುವು: 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್; ಪ್ರೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ದಿವ್ಯೆಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.