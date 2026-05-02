ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ರಾಮ್​​​ ಚರಣ್​, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ

ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮ್​​​ ಚರಣ್​ (Photo: Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 10:25 AM IST

ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​​ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಪೆದ್ದಿ' ತನ್ನ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ರಾಮ್​​​ ಚರಣ್​, ಶಿವಣ್ಣನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.

'ಪೆದ್ದಿ' ಈಗಾಗಲೇ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2024ರ "ದೇವರ: ಭಾಗ 1"ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​ ಅವರ 2ನೇ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆದ್ದಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯ್ತು. ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ರಿಲೀಸ್​ ಎಂದಾಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿವೆ ಎಂದಾಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ತಂಡ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್​ ಮೇಕರ್ಸ್​​ ಈ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಧೈರ್ಯವೇ ಅವನ ಕಥೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯವೇ ಅವನ ಆಯುಧ. ಪೆದ್ದಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 2026ರ ಜೂನ್​​​ 4ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್​​ 15ರಂದು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ''ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮಾತಿನ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಜೂನ್‌ಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರತ್ನವೇಲು ಮೇ 1ರಂದು ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಮ್​​ ಚರಣ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ "ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ". ಇದು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಸಾನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಸರಾಫ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

