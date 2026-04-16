ರಾಮ್​ಚರಣ್​ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಗುರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮಗಧೀರ, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೌತ್​​ ಸೂಪರ್​​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

'Peddi' movie Postponed Again
ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿವೆ.

ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ವಿಳಂಬದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೆದ್ದಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮಾತಿನ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಜೂನ್‌ಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿಖರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವಿಳಂಬದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರ ರಕಸ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ, "ಟಾಕಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ನಾವು ಇಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಕಿ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. "ಎಲ್ಲರೂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೆಸರೇಲಿಚ್ಛಿಸದ ಶಿವಣ್ಣನ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಕಾದು ನಂತರ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರು ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಆದ ನಂತರ ಶಿವಣ್ಣ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ರೋಲ್​ಗೆ ಈಗಲೂ ನಾನೇ ಸೂಟ್‌ ಆಗುತ್ತೀನಾ ಅಂತಾ ಶಿವಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಲುಕ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಠ, ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

