ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹135 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ': ಈ ಸಾಧನೆಗೈದ 11ನೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 135.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 2:19 PM IST
ಭಾರಿ ಸಂಚಲನದ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಿನ್ನೆ, ಜೂನ್ 4ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
1980ರ ದಶಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಟ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರಮಶೀಲ ಹಳ್ಳಿಗನ ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ(ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್): ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬುಧವಾರದ 847 ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ 18.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 12,412 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 51 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 69.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) 82.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡಾ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 135 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗೈದ 11ನೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಿದು: ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪೆದ್ದಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ 11ನೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಗಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ $1.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ನ ಕಳಪೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ 47.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳು 0.45 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 0.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 0.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ತೆರೆಕಂಡ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ (50 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಠಾಣ್ (57 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಗದರ್ 2 (40 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ (30 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ದೇಶೀಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
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ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೀಗ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.