'ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು': ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​​

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Peddi' Trailer Release
'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​​ (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 5:20 PM IST

Updated : May 18, 2026 at 5:30 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​​ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಬಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಕರ್ಸ್​, 'ಅವನ ಅಖಾಡ. ಅವನ ನಿಯಮಗಳು. ಅವನ ಆಟ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ. ಪೆದ್ದಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್'​​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ರೂಪಾಂತರ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಕಥೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರದ ಪೆದ್ದಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಯುವಕನನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಟದವರೆಗೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಹು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಪೆದ್ದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಸುಳಿವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ನೀಡಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಒರಟಾದ ನೋಟ, ಬಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟ್ರೇಲರ್‌ನುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿಯ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಚಿಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರ್​ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ರಂಬುಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್​ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಫೈನಲಿ ಜೂನ್​​​ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

