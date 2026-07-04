ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಪೆದ್ದಿ OTTಗೆ: ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
Peddi To OTT: ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 3:58 PM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಆಟ ಮಾರೊಚ್ಚು ಕಾನಿ, ಮೊನಗಾಡು ಮಾತ್ರಂ ಮಾರುಡು. ಜುಲೈ 9ರಂದು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 9ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನ ಅರ್ಥ, "ಆಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾಯಕ ಅವನೇ" ಆಗಿದೆ.
ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ 'ದೇವರ' ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡನೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆದ್ದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 338.98 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 286.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 242.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ವಿದೇಶದಿಂದ 52.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ 338.98 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಅಪ್ಪಲಸೂರಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಪೆದ್ದಿ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಅದು ವಸ್ತುವಾಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ: 'ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಹೀಗೇಳಿದ್ಯಾರಿಗೆ?'
ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಲ್ಲದೇ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೆಂದು ಶರ್ಮಾ, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ರವಿ ಕಿಶನ್, ವಿಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಜತವ ದತ್ತಾ, ಸತ್ಯ, ಜಾನ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಘೋಷ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ: ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಆರ್. ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.