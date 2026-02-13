ETV Bharat / entertainment

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು: ಅರ್ಥ, ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಯ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರರ್ಥವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Megastar Chiranjeevi family
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬ (Photo: IANS)
ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್​ಚರಣ್​ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ದಂಪತಿ ಮದುವೆಯಾದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2023ರ ಜೂನ್​ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 31ರಂದು ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ತಂದೆ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸರಿ - ಸುಮಾರು 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 13, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಉಪಾಸನ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಳನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಾಸನಾ ಮೈಕ್​ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಧುರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿವ ರಾಮ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ: ಶಿವ ರಾಮ್​ ಎರಡು ಶಾಶ್ವತ ಆದರ್ಶಗಳ ಆಳ ಸಂಗಮ. ಶಿವ, ಶಿವ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ರಾಮ್ ಸದಾಚಾರ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಹೆಸರು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ: ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ದೈವಿಕತೆಯ (ಸ್ತ್ರೀ) ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಕನಕ ​​ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅನ್ವೀರಾ ನಿರ್ಭಯತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಪೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹೆಸರು.

ಶಿವ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ, ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ.... ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಜೂನ್​ 20ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತ್ತು. ಮಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಲಿಂ ಕಾರ ಕೊನಿಡೇಲಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಉಪಾಸನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಶಿವ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಹೆಸರುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

