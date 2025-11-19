'ಪೊಲೀಸರು ಬರದಿದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ': 18 ವರ್ಷ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕೊನೆಗೂ 'ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ' ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ
ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ'ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದು 18 ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
'ನಾಗರಹೊಳೆ', 'ಗಂಡು ಭೇರುಂಡ', 'ಮುತ್ತಿನಹಾರ', 'ಅಂತ', 'ಬಂಧನ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು (SV Rajendra Singh Babu) ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದು 18 ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೋಹಕತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು? ಅಂದು ತಂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 2007ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಿತ್ರವನ್ನೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು?
''ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ತಡವಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಬಡ್ಡಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 3 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಸಾಲದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆವು. ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶುರುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತರಹದ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆವು. ಟೆರೆರಿಸಂ ಹೇಗೆ ತೆಡೆಯೋದು ಎಂಬ ಕಥೆ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದೆವು. ಈಗಾಗಲೇ ಟೆರೆರಿಸಂನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೀರೋಯಿಸಂ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ಮಕ್ಕಳು ಟೆರೆರಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಕಿಡ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಟೆರರಿಸಂ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಎಸ್.ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಳ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಹೌದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಳ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು. ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದೆವು. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಜೀವ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನೀವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10+ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್, ಜಗ್ಗೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಆದಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಆಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಹಸಸಿಂಹ, ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀಗೆ ಈ ಬಿರುದುಗಳು ಈ ನಟರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು 18 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂಬರೀಶ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಂತೀರಾ?
''ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೇಕ್. ಏಕೆಂದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟೀವೆನ್ ವೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಕೂಡಾ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಜರ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಮೌಳಿಯವರು ಕೂಡಾ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು 65 ಎಮ್ಎಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ?
''ನನ್ನ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೂ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೀರ ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾನು. ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ರೂ., ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಒಂದುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವೀರ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯಾ? ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
''ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ನಾವು 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ?
''ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ 1954ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಚೇತ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಿದು. ನಾನೆಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೋ ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಕಥೆಗೆ ನಾನು, ಅಂಬರೀಶ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಥೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಕಥೆ ಒಕೆ ಕೂಡಾ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾಯ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಳಿತು ಕಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ನೀವು ಏಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ?
''ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ಒಂದಾಗಿ ಬರಬೇಕು'' ಅಂತಾ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರ ಕುರಿತ ಕಥೆ?
''ಅದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥೆ. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯ ಕಥೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಯುರೋಪಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದವರು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಗುರುಕಿರಣ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಅನಿಲ, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
