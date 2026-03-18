ಪೀಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಚೆ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ?; 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ​​​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಖಡಕ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್​​​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: Song Poster, ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 11:57 AM IST

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್​​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಖಡಕ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

''ಹೌದು, ಹೌದು. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೆಲ ರ‍್ಯಾಂಡಮ್​ ಜನರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಅದರ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೇನೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿಲುವು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಪೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಡ್ರೀಮಮ್ ವೇಕಪಮ್, ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಚೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ 100 ಹಾಡುಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವೊಂದು ಹೊರಬಂದಾಗ, ನಟರು ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಿನದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ''.

''ಜನರು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಂತರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಅದೇ ಜನರು.... ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೀಗ ತಪ್ಪು, ಒಂದೇ ಹಾಡಿನಿಂದ ಅವರು ಭಯಾನಕ ಬರಹಗಾರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಿಮಿಕ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ''.

''ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ತಪ್ಪು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ? - ಹೌದು, ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ? - ಇಲ್ಲ ನಿಮೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಉಗುಳಿ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ? ಯಾವುದು.....''

''ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ... ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ, ಕೆಲ ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ''.

''ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟದು, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್​... ಎಲ್ಲವೂ. ಇವತ್ತು ಜನ ರಕ್ತಪಾತದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯ ಸೆರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ. ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ.... ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ....''

''ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಓಟಿಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ, ಗೆಲುವು ಕಾಣುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನ ಆಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ''.

''ಪ್ರೇಮ್ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ, ಗಿಮಿಕ್‌ಗಳಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಾವದನ್ನು ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವಿಲ್ಲದೇ ನಾವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದು''.

''ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ನಾನು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೋ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ''.

''ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ನಾವು ಸರಿಯಾದುದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ನಗು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬರಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್​ 30ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

