ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ
'ಜೋಗಿ' ಪ್ರೇಮ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ "ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್" ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 10:54 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ದಂಪತಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ನವಮಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ "ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್" (Phoenix Prems Studios) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ: ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇಮ್-ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಷ್ಯನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ: ಈ ನೂತನ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುರಿತು: 'ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಯುವ ನಟ ರಾಣಾ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವಿಲಿಯಂ ಡೆವಿಡ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಲಿವೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ರೋಮಿಯೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ: ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.
'ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ': ಕಳೆದ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ''ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು - ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೋಮೋ ಸಖತ್ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇ ದಿನ. ಅಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸೋಣ ಎಂದು ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಇದೇ 31ರಂದು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಂಡದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ವಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುದೀಪ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡಿನಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮ್, ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.