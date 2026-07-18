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72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಿಥ್ಯ'ಗೆ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುವಿನ 'ಇಂಬು'ಗೆ ಗೆಲುವು

2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.

72nd National Film Awards winners List
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat via Press Information Bureau)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 6:25 PM IST

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ಇಂದು ಸಂಜೆ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕ್ಷಣ.

2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (CBFC) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ 11 ಸದಸ್ಯರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಸಿನಿಮಾ (ಎಂಟ್ರಿಸ್​​) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿd.

ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ:

  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ
  • ನಾನಿರುವುದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ
  • ಲೇಖಕ: ಕೆಂಚನೂರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
  • ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಮಿರರ್ ಬುಕ್ಸ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ:

  • ಇಂಬು (IMBU)
  • ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಪಿಚ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
  • ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ

  • ಮಿಥ್ಯ
  • ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಪರಂವಃ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್
  • ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸುಮಂತ್ ಭಟ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಂವಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್​ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮಿಥ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಂತ್​ ಭಟ್​ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಶ್​ ಎಸ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್​ ತುಮಿನಾಡ್, ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ (ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)

  • ಮಿಥ್ಯ
  • ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ: ಅತೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)

  • ಮಿಥ್ಯ
  • ಪೋಷಕ ನಟಿ: ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ

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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾ
ಇಂಬು ಸಿನಿಮಾ
72ND NATIONAL FILM AWARDS

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