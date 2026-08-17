ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಕಲರ್ ವರ್ಷನ್: ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜ್ ಆಪ್ತ
ಕಲರಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 1:49 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ 1972ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಕಲರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು, ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಸೂಕ್ತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರಾದ ಎಸ್.ಜೆ. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಈ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಎದುರು ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ ಬಲಗೈ ಬಂಟ, ಪಿಎ ಆಗಿದ್ದ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಡಾ.ರಾಜ್ ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1972ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವಥ್, ಎಂಪಿ ಶಂಕರ್, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾವನ ನಾರಾಯಣ್ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸತ್ಯಂ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೀಗ ಎಸ್.ಜೆ. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಇನ್ನು ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ 1991ರ 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಲ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ, ನಾಳೆಯೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ 8-10 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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