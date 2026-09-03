3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ಶರ್ಮಾನ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್? ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!
3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ತಾರಾಗಣದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 5:07 PM IST
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಂಚೊ, ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಾನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪಾತ್ರವರ್ಗವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ, ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಸರಿಯಾದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕಹಾನಿ ಲಿಖಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ (ಕಥೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ). ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿ ತೋ (ಇದೀಗ) ನಾವಿನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾತ್ರವರ್ಗವು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಾನ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಂಚೊ, ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಜು ಆಗಿ ನೋಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: ಮೂಲ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಮರಳುವಿಕೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಉತ್ತರಭಾಗವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಾಲೇಜು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಾನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಘಟನೆಗಳ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಉತ್ತರಭಾಗವು ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. "ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ - ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಂಕಿ ಲೈಫ್ ಮೇ (20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ)" ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಬದುಕು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಮೂವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಅವರು ಸ್ನೇಹ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ, ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರದ ಉತ್ತರಭಾಗವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂದಿನ ಕನಸುಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ: 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ 2ರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಾನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಅಭಿಜತ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. "ಮೇ ಔರ್ ಅಭಿಜತ್ ಕಹಾನಿ ಲಿಖ್ ರಹೇ ಥೇ, ಔರ್ ಏಕ್ ದಿನ್ ಹಮೆ ಲಗಾ, ಯಾರ್, ಯೇ ಕಹಾನಿ ತೋ ಹಮಾರೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಫಿಟ್ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ'' ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ.
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ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಾನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು.
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