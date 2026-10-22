ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ: ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್
ಶಾಖಾಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೆನ್ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:05 AM IST
ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ತನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಪಬ್ಬಾರ್'ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಅವರೀಗ ಪಬ್ಬಾರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಲೋಕದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಅನುಭವಿ ತಾರಾಗಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ವೇಗದ ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ರಹಸ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣ, ಪಾತ್ರಗಳ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಚಾರ ಶೈಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಂತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳು ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತುಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಟುಂಬ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶಿವ 143' ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪಬ್ಬಾರ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಥಾವಸ್ತು, ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿರುವ ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಪಬ್ಬಾರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಖಾಹಾರಿಯಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಪಬ್ಬಾರ್ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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