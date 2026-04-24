ಇಂದು ಡಾ.ರಾಜ್ 97ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : April 24, 2026 at 12:58 PM IST
ಕನ್ನಡ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ 97ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಸಾಧನೆ, ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ವರನಟ, ಕನ್ನಡದ ಕಂಠೀರವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜತೆಗಿದ್ದರು. ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
"ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅದರಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ" ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಭಾಶಯ: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗನ ಎಐ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಗ ಶಿವಣ್ಣ, ''ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಜ್ಜ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ''ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಪು'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
— DrShivaRajkumar (@NimmaShivanna) April 24, 2026
ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಭಾಶಯ: ದೊಡ್ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಶ್ವಿನಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ, 'ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ''ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ - ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ವಿನಮ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿದಿನವು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕರುನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇವರು. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಪವರ್, ಗೌರವ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
— Ashwini Puneeth Rajkumar (@Ashwini_PRK) April 24, 2026
Fondly remembering Appaji on his birth anniversary.#DrRajkumar
ಸಂತ, ಸಾಧಕ, ರಾಜ, ಮಂತ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಲಕನೇ ಆಗಿರಲಿ.... ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೈ, ಯಾವುದೇ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜೈ. ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯೇ ವಿಸ್ಮಯ. ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅವರ ನಟನೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಮನೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ಕರೆದ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜ್ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಜರಾಮರ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
