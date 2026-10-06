20Mಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾದ ಜೈಲರ್ 2 ಟ್ರೇಲರ್: ಯುಎಸ್ಎನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ; ರಜನಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 400K ಡಾಲರ್ಗಳ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 3:57 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 400K ಡಾಲರ್ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಯುಎಸ್ಎ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ 10,000+ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಸದ್ದನ್ನು "ತಲೈವರ್ ಫೀವರ್" ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
20 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಾದ 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಆಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದೆ. ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ತೋರಿಸಿವೆಯಾದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಳೆ ತರುತ್ತದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಕೂಡಾ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಜೈಲರ್'ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿ: ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾರು - ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ, ಜೈಲರ್ 2 ಬೃಹತ್ ಪೋಸ್ಟ್-ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '418' ಟ್ರೇಲರ್: 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ನಿಗೂಢತೆ ಗಾಢ; ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.