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ರಜನಿಕಾಂತ್ 173ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಧರ್ಮನ್​' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ರಜನಿಕಾಂತ್​ ನಟನೆಯ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರವನ್ನೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಧರ್ಮನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರದಂದು ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದು ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್​​ ಆಗಿದೆ.

Rajinikanth's upcoming film Dharman Look
ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಧರ್ಮನ್​' ಲುಕ್ (Scree-grab from Dharman making video)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 1:50 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ '#ತಲೈವರ್ 173' ಈಗ 'ಧರ್ಮನ್'!. ಜೂನ್ 24ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​​​ನ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಡೆತನದ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ, 'ದಿ ಓಜಿ ಸ್ವ್ಯಾಗ್. ಧರ್ಮನ್​. ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್​ ದಿ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್​ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು. 'ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​' ಎಂದು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, 'ತಲೈವರ್ ಲುಕ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಂಬೋ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಾವೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಫೈಯರ್', 'ತಲೈವರ್'​, 'ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ವೈಟಿಂಗ್​' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಸಿಮ್ರನ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮನ್ ನಂತರ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೋಡಿ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'KHxRK' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮನ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​​ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಈ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಮಾನದ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

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ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​ ಹೇಳಿದರು.

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RAJINIKANTH KAMAL HAASAN FILM
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಧರ್ಮನ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ
ಧರ್ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್​ ವಿಡಿಯೋ
THALAIVAR 173 TITLED DHARMAN

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