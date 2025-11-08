IFFI 2025: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ತಲೈವಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ತಲೈವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ 2025ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 11:44 AM IST
ಪಣಜಿ (ಗೋವಾ): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 56ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ/ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.
ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 81 ದೇಶಗಳಿಂದ 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ, 13 ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, 4 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು 46 ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು). 127 ದೇಶಗಳಿಂದ 2,314 ಸಿನಿಮಾ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ 2025 ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮಸ್ಕಾರೊ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬ್ಲೂ ಟ್ರೈಲ್' ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಫಿಲ್ಮ್, 75 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಗುರುದತ್, ರಾಜ್ ಖೋಸ್ಲಾ, ಋತ್ವಿಕ್ ಘಟಕ್, ಪಿ.ಭಾನುಮತಿ, ಭುಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ತಲೈವರ್ 173' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುಂದರ್ ಸಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.