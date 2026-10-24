40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಜಿನಿಕಾಂತ್: 600 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಜೈಲರ್ 2
40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 628 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 4:13 PM IST
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಿಟಿಯೊಳಗಿನ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೇಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಕೂಡಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.
For the first time in 40 years, Superstar Rajinikanth joins fans to witness #Jailer2 on the big screen!😎🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss @IMAX— Sun Pictures (@sunpictures) October 24, 2026
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೈಲರ್ 2 ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಯಷ್ಟೇ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೈಲರ್ 2 ವೀಕ್ಷಿಸಿರೋದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯು ಚಿತ್ರದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರನ್ಗೆ ಆನೆ ಬಲ ತಂದಂತಾಗಿದೆ.
9ನೇ ದಿನದ ಜೈಲರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ದಾಖಲೆಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ 9ನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 14.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವು 348.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಗಳಿಕೆ 408.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 334.35 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿಸಡ. 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈಲರ್ 2 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $23 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 628 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಲಿಯೋ, ಜೈಲರ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಜೈಲರ್ 2
ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲಿಯೋ (605.90 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೂಲ ಜೈಲರ್ (604.74 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಲಾರ್ (617 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸುಲ್ತಾನ್ (623 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಸೈಯಾರಾ (578 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಟಾಪ್ 20 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 628 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಜೈಲರ್ 2 ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 20 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ
ಇನ್ನೂ, ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ '2.0' ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಜೈಲರ್ 2 ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದ 2018ರ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 691 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ 2.0 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 2.0 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 628 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 2.0 ಚಿತ್ರದ 691 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು 63 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪುಡಿಗಟ್ಟೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
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ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 165 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
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