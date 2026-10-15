ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶಿವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಜೈಲರ್ 2'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? 125 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 11:18 AM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ, ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಟೀಕೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
4.5/5 INDUSTRY HIT NO : 17 ❤️🔥= #Jailer2 🥵🥵🔥🔥🔥😭😭 Bye bye Jailer & 2.0 records !!! @Nelsondilpkumar & @anirudhofficial just knows how to get the full potential of Numero Uno Star🌟Superstar @rajinikanth https://t.co/plh3xv41LN— Dr.Aazim Kassi〽️ (@AazimKassim) October 15, 2026
'ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್': ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಹಾಸ್ಯ, ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರದ ಭಾಗವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಜೈಲರ್ 2 ಅನ್ನು 'ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇದು 'ಜೈಲರ್' ಮತ್ತು '2.0' ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಷೆಯು, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ 'ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್', ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರದ ವೇಗದ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸರ ತರಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರದ ಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು, 'ಅಲಾಬೊಲೆಲೊ' ಹಾಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
#Jailer2 Awesome 1st half. The dark humor has worked big time. #YogiBabu comedy is peak. #Rajinikanth is on 🔥. #Anirudh BGM is so good. And the interval and the staging is perfect. Not even one boring scene. Fast screenplay. Looking forward to 2nd half 👌 https://t.co/l6xKdkLi7B— AllAboutMovies (@MoviesAbout12) October 15, 2026
ನಾಯಕ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಟನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು 'ಮಾಸ್' ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು 'ಹುಕುಂ' ಹಾಡಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Jailer2 A Familiar Commercial Entertainer With a Solid 1st Half but an Underwhelming 2nd Half! First half works mainly because of Nelson’s trademark comedy, a few solid Superstar elevation scenes, and Anirudh’s BGM. But the writing gets weaker as it goes on, with the SJ Suryah and Vidya Balan villain tracks feeling tiring and impactless, while the film moves away from the entertainment that works best. Rajinikanth’s screen presence still delivers, but even the elevation scenes don’t hit consistently. The cameos also feel more like plot devices than genuine high points and fail to create the same impact as the first film. Entertaining in stretches, but ultimately an average sequel. Rating: 2.5/5— Venky Reviews (@venkyreviews) October 15, 2026
ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ: ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡಾ ತಲೈವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ, ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳೇಗಿವೆ? ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
#Jailer2 Premiere Show @rajinikanth’s performance is 🔥 Gd story, avg scrn play, mass action sequences, & excellent DOP. @anirudhofficial’s songs ok but the BGM is 💣 1st hlf is gd, 2nd hlf is below avg Lengthy runtime, weak climax👎 Overall: Below Average ⭐ 2.5/5 @sunpictures https://t.co/d9dMr03m5o— Prithvi (@YoursPrithivi) October 14, 2026
'ಜೈಲರ್ 2' ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ: ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು 'ಜೈಲರ್ 2' ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪದ, ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಥಾಹಂದರದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆದ ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ವಿಮರ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
#Jailer2review - - Emotional Scene 👌 - As Usual AniGOD Extraordinary BGM's Especially That #Hukum Mix lit 🔥 - Cameo Entry BGM 🔥🔥🔥 - Slow Slow Motion Shots 👌👌 - Surprise Cameo #Jailer3 On Cards - AURAkanth Lit Screen with his screen Presence 🔥👌 #Jailer2 https://t.co/uvjtVk1Aa8— Australian Telugu Films (@AuTelugu_Films) October 15, 2026
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರಾದರೂ, ಚಿತ್ರದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಕಥೆಯು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡಾ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವು ಬಲವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಮರ್ಷೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2', ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 2023ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್'ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಎಳೆತರುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ನಟರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯು 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
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