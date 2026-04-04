'ಜೈಲರ್​​ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ಆಗಸ್ಟ್​​ನಿಂದ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ತಲೈವಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು

ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಬುದನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Rajinikanth
ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Photo: File/ANI)
Published : April 4, 2026 at 3:23 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್​ 2' ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಪೋಸ್ಟ್ - ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಲೈವಾ ಇಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್, "ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2023ರ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 'ಜೈಲರ್'ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೊಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜೈಲರ್ 2'ರ ಹೊರತಾಗಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಐಕಾನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'KH x RK' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಾರೆಯರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಸ್ವತಃ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂದು ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಡುವಿನ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ತಲೈವರ್ 173' (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೂಲ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಅನಿರುದ್ಧ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1979ರ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಭೂತ ವಿಲಕ್ಕುಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್, ಅವರ್‌ಗಳ್, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು ಮತ್ತು ಪತಿನಾರು ವಯತಿನಿಲೆಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಕಮಲ್​ ಸಿನಿಮಾ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಆಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೈಲರ್ 2 ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
JAILER 2 SHOOTING COMPLETED

