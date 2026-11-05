21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 820 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್! ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 5:06 PM IST
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಂದೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮರಳಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸದವರು ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರದಿಂದ ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 'ಜೈಲರ್ 2' ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಹೀಗೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿರುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, "ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 21 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 821.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 545.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 466.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
'ಜೈಲರ್ 2'ನ ಒಟಿಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು?: ಚಿತ್ರದ ವಿಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೂಡಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಂ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೈಲರ್ 2 ಅನ್ನು 'ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೈಲರ್ 2', 2023ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್'ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಜೈಲರ್ ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಆಗಿ ತಲೈವಾ ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು, 165 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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