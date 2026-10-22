ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಏಳೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 576 ಕೋಟಿ: ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 576.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2.0, ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜೈಲರ್ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 2:27 PM IST
ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್/ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ) ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಜೈಲರ್ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 371.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 317.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2.0, ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮೀರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರದಂದು 55.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಈ ಚಿತ್ರವು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, ಬುಧವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತತ ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 7ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯು 205 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
7 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 576.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 371.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 317.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 205 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 300 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ಜೈಲರ್ 2'
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು
|1.
|ಜೈಲರ್ 2
|2026
|7 ದಿನಗಳು
|2.
|2.0
|2018
|8 ದಿನಗಳು
|3.
|ಲಿಯೋ
|2023
|11 ದಿನಗಳು
|4.
|ಜೈಲರ್
|2023
|16 ದಿನಗಳು
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ, ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ '2.0' ಚಿತ್ರವು 691 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಲಿಯೋ' 605.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್' 604.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಯೋ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 518 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'ಜೈಲರ್ 2' ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
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ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಜೈಲರ್ 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದು ಅವರ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಠೋರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಯು/ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
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ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲದೇ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.