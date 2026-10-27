ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 733 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜೈಲರ್ 2
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 477.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:23 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 733.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಈ ಯಶಸ್ಸು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೂ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು 11.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 9.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ 10,450 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.19.8ರಷ್ಟಿತ್ತು.
12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 733.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 477.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 408.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 255.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಜೈಲರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು, ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅನುಭವಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ವಿತರಕ ತಿರುಪ್ಪೂರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅವರು, 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 120 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು ಎಂದು ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ - ಪ್ರದರ್ಶಕರು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?
ಚಿತ್ರದ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪೂರು ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲರ್ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': 5ನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ; ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ನವೆಂಬರ್ 6ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾವಧಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆದಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಇತರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮಾಯಣ ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: 2.43 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್; ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ
ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 165 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿವೆ.