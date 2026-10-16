ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಜೈಲರ್ 2: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ!
ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಜೈಲರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 125.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 604.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 12:09 PM IST
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಲೈವ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
'ಜೈಲರ್ 2' ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್
ಮೊದಲ ದಿನ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವು 16,599 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 59.70 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ 70.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 125.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
59.70 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 9,326 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ 43.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು 2,792 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ 12.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 4,371 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು 110 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಜೈಲರ್ ಗಳಿಕೆ ಮೀರಿಸಿದ ಜೈಲರ್ 2
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಜೈಲರ್ 1 ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 604.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೈಲರ್ 2 ಸಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 140.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೊಳಗಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ತನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 342.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ ಜೈಲರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಇತರೆ ತಮಿಳು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ 'ಜೈಲರ್ 2'
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ (ನಿವ್ವಳ) ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, 32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ವಿಕ್ರಮ್', 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಮತ್ತು 44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ 'GOAT' ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. 49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ 'ಬೀಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ 'ಜೈಲರ್ 2' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಲಿಯೋ' ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ತಲಾ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ '2.0' ಚಿತ್ರವೂ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲ.
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ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು, ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವು ಹೊಸ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಿಥ್ವಿಕ್ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ಅಣ್ಣಾ ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಜತಿನ್ ಸರ್ನಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಉಳಿದಂತೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ರನ್ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ.