ಜೈಲರ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10+ ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ, ಈಗಾಗಲೇ 304 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್; ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜೈಲರ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 604.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ 56.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕರ ಕಣ್ಣಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 3:07 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು 3 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2023ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದೇ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಎಂಬುದರತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
'ಜೈಲರ್ 2' ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಮೊತ್ತ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಶೋಗಳಿಂದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಒಟ್ಟು 19.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 16.59 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 10,151 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.52 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, 304 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 'ಹೌಸ್ಫುಲ್' ಆಗಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, ಗುರುವಾರದ 5,320 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 6.46 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಸನಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 12.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬುಕಿಂಗ್ 3.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರದಂದು 3.63 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು
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ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, 13.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕೇರಳವು 3.73 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು 1.31 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 60.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 8.63 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 4.23 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ನಗರಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ 7.67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ.39ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದರೆ, 1.24 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಧುರೈ, ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕೂಡಾ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಭಾಷಾವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಮಿಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರುವ ಬಲವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9,492 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ, ತಮಿಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 18.89 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು (ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.97ರಷ್ಟು) ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 271 ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ 56.28 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವೊಂದೇ 37.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 6.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಜೈಲರ್ 2' ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿತರಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್ 2'ನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯವು 7,50,000 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಯುಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವು 2,00,000 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. (ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ).
ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ 'ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.