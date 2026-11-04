ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ: ಡೆಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧರ್ಮನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 1:40 PM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧರ್ಮನ್'. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಓ ಮೈ ಕಡವುಲೆ' ಮತ್ತು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಂಡವಿಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್' ನಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. "ಅವರು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಧರ್ಮನ್ಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Swag is his Signature #KettaPaiyanSir #Dharman Shoot Begins #SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah @ShruthiManjari @APIfilms @homescreenent @saregamasouth @RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram— Raaj Kamal Films International (@RKFI) June 25, 2026
ಕನ್ನಡದ ಕಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿಂದಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಧರ್ಮನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ರಂದು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ನಾಯಕ ನಟರಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಜೈಲರ್ 2 ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುವ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನಿಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸುಳಿವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕೊಲೆಯಾದ ರೌಡಿಯೊಬ್ಬನ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ, "ಧರ್ಮಮೇ ವೆಲ್ಲುಮ್!" ಅಂದರೆ "ಧರ್ಮವೊಂದೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪರತೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
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ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಕೆತ್ ಬೊಮ್ಮಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಘವ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೋಡಿಯಾದ 'ಅನ್ಬರಿವ್' ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್.ಡಿಸ್ನಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
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