ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್: 'ಧರ್ಮನ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು; ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 3:54 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧರ್ಮನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಲೈವಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ ಧರಿಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರು ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮನ್ ಮನರಂಜನೆಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧಾರಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಾದ 'ಪಡಯಪ್ಪ' ಮತ್ತು 'ವೆಟ್ಟೈಯಾಡು ವಿಲೈಯಾಡು' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
Swag is his Signature#KettaPaiyanSir#Dharman Shoot Begins#SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah… pic.twitter.com/C8k7C7yABr— Raaj Kamal Films International (@RKFI) June 25, 2026
ಗುರುವಾರದಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು, "ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಕೆಟ್ಟ ಪೈಯನ್ (Ketta Paiyan) ಸರ್.ಧರ್ಮನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೂ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, 'ದಿ ಓಜಿ ಸ್ವ್ಯಾಗ್. ಧರ್ಮನ್. ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಓ ಮೈ ಕಡವುಲೆ' ಮತ್ತು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 173ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಮ್ರಾನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ಟಾ ನಂತರ ನಟಿ ಸಿಮ್ರಾನ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್, ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನ್ಬರಿವ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಿಕೇತ್ ಬೊಮ್ಮಿ, ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಘವ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, "40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಅಂದು ಎಂದುಕೊಂಡೆವು. ಅದಿಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, "ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೈವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 75ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಜನಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.