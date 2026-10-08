ಪುಣೆಯಲ್ಲಿಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಟೇಕರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಶಿವಣ್ಣ, ರಜನಿ, ರಿಷಬ್ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ!
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಹಿರಿಯ ನಟನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 1:17 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ತೀವ್ರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾರೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವು ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇರು ನಟನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.
ಗೋವಾದಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ... ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಗೋವಾದಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಹಿರಿಯ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ (ಪುಣೆಗೆ) ತರಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ 'ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಸಿಇಒ ಗಣೇಶ್ ಥೋರಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಪುಣೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಂಜೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ-ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೇಲಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಶೇಲಾರ್, ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪಾಟೇಕರ್ ನೀಡಿರುವ "ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು" ಸಚಿವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಿಂದ ಗೌರವ ನಮನಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ
Deeply saddened by the passing of @nanagpatekar sir. His powerful performances and the life he brought to every character have always been an inspiration. Beyond cinema, his work for farmers, rural communities and people in need through the #NaamFoundation has touched countless lives. A truly remarkable artist and human being whose contribution to cinema and society will always be remembered. Rest in peace, #NanaPatekar sir. 🙏— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 8, 2026
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ರೀತಿ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೀರಿ ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೈತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುವ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸರ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನೈಜತೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಅವರ ಛಾಪು… ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. https://t.co/6yghvFDDVJ— DrShivaRajkumar (@NimmaShivanna) October 8, 2026
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ''ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನೈಜತೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಅವರ ಛಾಪು… ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
I can’t believe my dear friend Nanaji is no longer with us. My deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace.— Rajinikanth (@rajinikanth) October 8, 2026
ರಜನಿಕಾಂತ್: ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಖಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡಾ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದ ಎಂದು ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ದಿಗ್ಗಜರು 1995ರ 'ಅಥಿಸಯ ಪಿರವಿ' ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಹನಟರಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
''ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನಾಜಿ ಅವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
The passing of legendary Indian actor, National Award-winning artiste, and Padma Shri awardee Sri Nana Patekar Ji, is deeply painful. Over four decades, he brought extraordinary depth and authenticity to every role, from comedy to emotional, and from intense drama to the finest shades of human emotion, leaving an indelible mark on Indian cinema. Beyond his remarkable contribution as an actor, his work as a social worker and his commitment to serving society will also be remembered with great respect. I convey my deepest condolences to his family, loved ones, colleagues, and countless admirers. Om Shanti. #NanaPatekar— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) October 8, 2026
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ''ಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ನಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಅವರು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ನಾಟಕೀಯತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾವನೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛಾಯೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಳ ಮತ್ತು ನೈಜತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಪಾರ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಆಪ್ತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened by the passing of Nana Patekar sir, one of Indian cinema’s finest actors. There was an unmistakable honesty and intensity in every character he portrayed. His performances never felt like acting, but life unfolding on screen. A remarkable artist whose contribution to Indian cinema will be remembered for generations. Heartfelt condolences to his family and loved ones. Om Shanti 🙏— Jr NTR (@tarak9999) October 8, 2026
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್: ''ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನವೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಾಂತ್ವನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ'' ಎಂದು ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್: ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ''ನಾನಾ ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ ನಟರಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು. ಆ ಧ್ವನಿ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿನಯದಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ... ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಾನಾ ಜಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ವಿತೀಯರು. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದು, ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ: ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಆ ನಟ ಅಷ್ಟು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದರು. ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು "ನಟನೆಯ ದೇವರು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ವರ್ಮಾ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಮೂಡುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಭೂತ್', 'ಡರ್ನಾ ಮನಾ ಹೈ', 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 26/11' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸಾಧು ಅಗಾಶೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಟೇಕರ್ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಯವು, ನಟ ಮತ್ತು ವರ್ಮಾ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಹಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ: ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಠಿಣ, ನೋವಿನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಕರೆದರು. "ನನಗೆ ದುಃಖದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಬೊಮನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನಾ. ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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