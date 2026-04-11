'ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು': ಜನ ನಾಯಗನ್ ಲೀಕ್​​ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rajinikanth reacts on alleged leaks of Jana Nayagan
ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: ANI, Film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 9:47 AM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜನ ನಾಯಗನ್‌' ಸಿನಿಮಾ ಸೀನ್​​​ಗಳು ಲೀಕ್​​ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್​​ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್​ ಸೀನ್​​​ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಸಹ ಪೈರಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೈವ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, "ಆಘಾತಕಾರಿ" ಮತ್ತು "ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡಾ ಈ ಕೃತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಟ್ವೀಟ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಜನನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಸೋರಿಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಸಿನಿಮಾ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹಲವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡೋಣ! ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಣ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ನರೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 9ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ ಆರೋಪ ಬಹುತೇಕರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು​​ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ರೀ-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌' ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

