ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ರಜನಿಗೆ ಗೌರವ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತ, ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 10:44 AM IST
ಪಣಜಿ (ಗೋವಾ): 56ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ) ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕನ್ನಡ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಐಎಫ್ಎಫ್ಐನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರಾಬಳಗದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆದವು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಹಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವು.
🔥 Fifty Years of Pure Rajni Magic! 🔥— PIB in Goa 🇮🇳 (@PIB_Panaji) November 28, 2025
As #IFFI2025 celebrates 50 glorious years of Rajinikanth, we honour a legend who reimagined heroism, elevated storytelling and connected with millions through sheer charisma and heart.
From breaking box-office records to redefining Indian… pic.twitter.com/jBRCBkZXAS
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಈ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಮಯ ಬೇಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ನಟನಾಗಿ - ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿ ನೂರು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಾಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಗೌರವವು ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ - ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಪತಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮ "ಧುರಂಧರ್" ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೌದು, ನಟ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್'ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದ ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ವರ್ಷ ನಿಧನರಾದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್, ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್, ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಪಂಡಿತ್, ಸತೀಶ್ ಶಾ, ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ, ರಿಷಭ್ ಟಂಡನ್, ಗೋವರ್ಧನ್ ಆಸ್ರಾನಿ, ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್, ವರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮಾನ್, ಬಾಲ್ ಚಂದ್ ಕರ್ವೆ, ಝಾಕಿರ್ ಹುಸೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.