ರಜನಿಕಾಂತ್-ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ: ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 10:30 AM IST
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬುಧವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ತಲೈವರ್ 173" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ತಲೈವರ್ 173' ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಡುವಿನ 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2027ರ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮೂಲಕ 'ತಲೈವರ್ 173' ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಜನಿ, "ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ "ನಾನು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಟ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು, ತಪ್ಪು ತಲಂಗಲ್, ನಿತ್ನಾಥಲ್ಲೇ ಇನಿಕ್ಕುಂ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಕಾತರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.