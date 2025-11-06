ETV Bharat / entertainment

ರಜನಿಕಾಂತ್​-ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ​: ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Rajinikanth collaborates with Kamal Haasan
'ತಲೈವರ್​ 173'ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್​-ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್ (Photo: ANI)
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬುಧವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್​​ನನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ತಲೈವರ್ 173" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ತಲೈವರ್ 173' ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್​​ಕಮಲ್​​​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಮಾರ್ಕ್​​ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ನಟರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಡುವಿನ 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​​​ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2027ರ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮೂಲಕ 'ತಲೈವರ್ 173' ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಜನಿ, "ರಾಜ್‌ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ "ನಾನು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಹಾಸನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಟ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್​, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು, ತಪ್ಪು ತಲಂಗಲ್, ನಿತ್ನಾಥಲ್ಲೇ ಇನಿಕ್ಕುಂ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಕಾತರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

