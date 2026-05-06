ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೌಧರಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಜನಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂತಾಪ!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೂಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.​ಬಿ.ಚೌಧರಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂತಾಪ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 6, 2026 at 1:47 PM IST

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೂಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್‌.ಬಿ. ಚೌಧರಿ (RB Choudary) ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನಿಡೇಲ, ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಸೆರಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ರಜನಿಕಾಂತ್: ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, ''ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಓರ್ವ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅತೀವ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರಂಜೀವಿ: ''ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ದುರಂತ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ "ಗಾಡ್​ ಫಾದರ್" ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಟರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು'' ಎಂದು ಹಿರಿನ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್​: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಗಾರು ಅವರ ಸಅವು ನನ್ನನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನಿಧನದ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಟಿಸಿದ 'ಸುಸ್ವಾಗತಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅನ್ನಾವರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್​​ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ, ನಟ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್: ''ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್​ಬಿ ಚೌಧರಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಗು ಮುಖ ಮತ್ತು ದೃಢ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ'' ಎಂದು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚೌಧರಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಜಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಿತನ್ ರಮೇಶ್ ನಟರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇತರರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರೀಸನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

