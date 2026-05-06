ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೌಧರಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಜನಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂತಾಪ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೂಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 1:47 PM IST
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೂಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ (RB Choudary) ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನಿಡೇಲ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೆರಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ರಜನಿಕಾಂತ್: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, ''ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಓರ್ವ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅತೀವ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
என் அருமை நண்பர் சூப்பர் குட் ஃப்லிம்ஸ் ஆர்.பி. செளத்ரி அவர்கள் தலை சிறந்த தயாரிப்பாளர். அருமையான மனிதர். எத்தனையோ இளம் இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து திரையுலகை வாழவைத்தவர்.— Rajinikanth (@rajinikanth) May 5, 2026
அவருடைய அகால மரணச் செய்தி எனக்கு பேரதிர்ச்சியையும், மிகுந்த வேதனையையும் அளிக்கிறது.
அவர்…
ಚಿರಂಜೀವಿ: ''ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ದುರಂತ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ "ಗಾಡ್ ಫಾದರ್" ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಟರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು'' ಎಂದು ಹಿರಿನ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026
I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಗಾರು ಅವರ ಸಅವು ನನ್ನನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನಿಧನದ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಟಿಸಿದ 'ಸುಸ್ವಾಗತಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅನ್ನಾವರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ, ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారి మరణం దిగ్భ్రాంతికరం— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) May 5, 2026
ప్రముఖ నిర్మాత, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారు మరణం దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో శ్రీ చౌదరి గారు దుర్మరణం చెందారనే దుర్వార్త నమ్మలేకపోయాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని…
ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್: ''ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಗು ಮುಖ ಮತ್ತು ದೃಢ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ'' ಎಂದು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened to know that one of our most renowned producer, a thorough gentleman, #RBChoudhry Sir is not among us anymore. His untimely demise is shocking. Have done quite a number of films under his banner. He was one of the most respected member of the film fraternity.… pic.twitter.com/1O9ffh2QKi— KhushbuSundar (@khushsundar) May 5, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸೋಲು: ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚೌಧರಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಜಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಿತನ್ ರಮೇಶ್ ನಟರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇತರರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರೀಸನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ': ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ