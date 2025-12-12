ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್

ETV Bharat / entertainment

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ 'ತಲೈವ'ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನೆಂದಿಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡವರು ರಜನಿಕಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರು ಶೂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಜನಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಅಡ್ವರ್​​ಟೈಸ್​ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು.

''ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ರಜನಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬಳಸುವುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿದವರಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಲಿಯೊ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತೆಂದರೆ ಜನರು "ರಜನಿ ಪೋಲಿಯೊ" ಎಂದೇ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನೇತ್ರದಾನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/ಅಭಿಯಾನ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಲೈವನ ನಂಬಿಕೆ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1950ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಐಕಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸರಳತೆ, ವಿನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ "non-attachment" ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ರಜನಿ. ನಟನ ಗಳಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಎನ್.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಜಯಪ್ರದಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ಹರಡಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನೂ ಯಾಚಿಸಿದರು. ಒತ್ತಡದ ಬದಲು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಉಳಿದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ಅವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿದೆ.

