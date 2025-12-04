ETV Bharat / entertainment

'ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲ': ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ರಾಜ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ, ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Raj Samantha
ರಾಜ್​ ನಿಧಿಮೋರು - ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Photo: ANI)
ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ (Shhyamali De) ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

Shhyamali De's Instagram Story
ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Shhyamali De's Instagram Story)

ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ತಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಅಗಾಧ ಸಂದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು, ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದೆ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರದಂತಹ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಳಿ ಹೃದಯಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧ್ಯಾನ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ಭರವಸೆ, ಬೆಳಕು, ಸಂತೋಷ, ದಯೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ".

Shhyamali De's Instagram Story
ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Shhyamali De's Instagram Story)

"ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿದಂತೆ, ನಾನೀಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಮರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಿಆರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​​ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ".

Shhyamali De's Instagram Story
ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Shhyamali De's Instagram Story)

ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು, ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೆದುಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ನನ್ನ ಗಮನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್​ ಸ್ಪೇಸ್​​ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಮೋಷನಲ್​ ಸ್ಪೇಸ್​​ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತೀ ಜೀವಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಟೆಂಕ್ಷನ್​, ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್​, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ಸ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್​​ನರ್​ಶಿಪ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2015ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾದ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ, ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಜ್ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

