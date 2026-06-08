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ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 51ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 'ದೇವಿ' ಎಂದ ಪತಿ ರಾಜ್​ ಕುಂದ್ರಾ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಚೆಲುವೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪತಿ ರಾಜ್​ ಕುಂದ್ರಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Shilpa Shetty Fmily
ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 1:31 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತುಳುನಾಡ ಬೆಡಗಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಶುಭಾಶಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ "ದೇವಿ" ಎಂದು ನಂಬುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ನಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ದೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುವವರು, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿರುವವರು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಕ್​ ತರುವವರು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವರು, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವವರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಇದ್ದವು. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ "ದೇವಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು.

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಜ್​ ಕುಂದ್ರಾ, ''ಈ ವರ್ಷದ ವಿಭಿನ್ನ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್. ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು. ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾದಾಗ ಶಕ್ತಿ. ಭಾವನೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಅನುಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆ. ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಷಿಸುವ, ರಕ್ಷಿಸುವ, ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅರ್ಹವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, 2009ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ವಿಯಾನ್ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಮೀಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಬಾಝಿಗರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ನಂತರ 'ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ', 'ಧಡ್ಕನ್', 'ರಿಶ್ತೆ', 'ಫಿರ್ ಮಿಲೇಂಗೆ' ಮತ್ತು 'ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ... ಮೆಟ್ರೋ'ನಂತಹ ಹಲವು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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