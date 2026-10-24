ಶೈನ್ ಶೆಟ್ರ 'ಶಂಕರಾಭರಣ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಥ್
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಶಂಕರಾಭರಣ' ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 5:23 PM IST
ಶಂಕರಾಭರಣ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಿನಿಮಾ. ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾಯಕ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶಂಕರಾಭರಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಬಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ , ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ತನ್ವಿ ರಾಮ್ .
ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಂಕರಾಭರಣ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಾಭರಣ ಬಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಇದೀಗ ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಬಸ್ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಪತ್ನಿ ಕೃತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
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