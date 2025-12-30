ETV Bharat / entertainment

'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಗುರೂಜಿ

ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

Actor Raj B Shetty
ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಜ್​​​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶೆಟ್ರು 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಹಾಗೂ '45' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 45ರಂತಹ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್' 2026ರ ಜನವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಶಿಷ್ಯ, ಬಹಕಾಲದ ಆಪ್ತ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ರವಿ ಸಾರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದ್ರೂ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ದೈತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಕತ್ತಲೆಯೇ ರಕ್ಕಸ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣ.

Actor Raj B Shetty
ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಅಂದಹಾಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಊರಿನ ಮೂಲಕ 1 ನಿಮಿಷ 55 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಸಾವು-ನೋವು, ಮಾಟ-ಮಂತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ ಇವಿಲ್ ಐ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Actor Raj B Shetty
ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ತನ್ನೊಳಗಿನ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಯಾಣವು ನೋವು, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ನಿರಾಳತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ, ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆದರೋ, ಮಷಿನ್ ಗನ್‌ನಿಂದ ಬರೆದರೋ, ನಾನವರ ಅಭಿಮಾನಿ: ಪ್ರಭಾಸ್

Actor Raj B Shetty
'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ '45'. ಈ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 45 ಕೂಡಾ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ-ನಿರ್ದೆಶಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ರಾಜ್​ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 45 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

TAGGED:

ಕನ್ನಡ ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
RAKKASAPURADHOL UPDATES
ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಟೀಸರ್​​​

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.