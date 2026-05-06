ETV Bharat / entertainment

400 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಕಥೆ: 'ಮದನಿಕ' ಆಗಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ

'ಮದನಿಕ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

'Madanika' Promotional event
'ಮದನಿಕ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 6, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಮದನಿಕ'. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್​ ಟೈಟಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಮದನಿಕ' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಕಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಳಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವೆ. ಮದನಿಕ ಅಂದ್ರೆ 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಕಥೆ. ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಮದನಿಕ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮದನಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದನಿಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಕಥೆ ಇದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೇಕಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ. ಭಾವನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಲಾಂ ಕೇರಳ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Ragini Dwivedi as 'Madanika'
'ಮದನಿಕ' ಆಗಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ': ವಿಜಯ್​ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮದನಿಕ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ, ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಯಶ್​ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸೀನ್ಸ್ ಕಟ್​​?: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ

'Madanika' Promotional event
'ಮದನಿಕ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಎಸ್.ಪಿ.ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಖರ್ಥ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸುಜಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್, ಹರೀಶ್ ರಾಜ್, ಅಶ್ವಿನ್, ರಾಜ್ವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾಂ ಕೇರಳ ಅವರದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಆರ್ ಗಿರಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಹಸವನ್ನು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು, ಕೌರವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮದನಿಕ ಸಿನಿಮಾ
ಮದನಿಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
ಮದನಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಕನ್ನಡ ಮದನಿಕ ಸಿನಿಮಾ
MADANIKA FILM UPDATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.