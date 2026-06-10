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'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ 'ಕ್ವಾಟರ್ರು' ಹಾಡು ಅನಾವರಣ: ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ 'ಕ್ವಾಟರ್ರು' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಡಿಗೆ ನಟಿ ವಂದಿತಾ ಗೌಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

'Balaramana Dinagalu' song Release Event
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 1:55 PM IST

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'ಮಾದೇವ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು', ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಖತ್​ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕೆ.ಎಂ ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಲರಾಮ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಕ್ವಾಟರ್ರು (Quarterru) ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನಟಿ ವಂದಿತಾ ಗೌಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್​ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'Balaramana Dinagalu' song Release Event
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಪ್ರಮೋಶನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್ (ETV Bharat)

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ಈ ಪೆಪ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟೆಡ್​ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಅವರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.

ವೇಣು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್‌ರಂಥ ದುಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಂದ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಸಹ ವೇಣು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಸೀರಿಸ್‌ನವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಿಡಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'Balaramana Dinagalu' song Release Event
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಇದು 3ನೇ ಹಾಡು. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಫೀಲ್ ಬರೋದು. ಆ ದಿನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಡ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಥೆ ಬರೆದೆ. ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಯಕ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾದೇವ ನಂತರ ಕಮಿಟ್ ಆದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರವಿದು. ಕೆವಿಎನ್ ಮೂಲಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

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ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರನೇ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​​ ಇದೆ ಎಂದರು.

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ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೀನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆಂಬ ಖುಷಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ
ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್
ನಟಿ ವಂದಿತಾ ಗೌಡ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ ಎಂ ಚೈತನ್ಯ
VANDHITHA GOWDA DANCE

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