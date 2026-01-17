'10 ಕೋಟಿ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ': ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ
ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊಹಾಲಿ (ಪಂಜಾಬ್): ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ನೂರ್ ಅವರು ಮೊಹಾಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ)ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಜು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ (ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸಹಚರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ) ಎಂದು ಗಾಯಕ ದಿಲ್ನೂರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲ್ನೂರ್ ಅವರ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 5ರಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 2 ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 6ರಂದು, ದಿಲ್ನೂರ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರಾದರೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಲಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದಿಲ್ನೂರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ದಿಲ್ನೂರ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದಿಲ್ನೂರ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕ ದಿಲ್ನೂರ್ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಮೊಹಾಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಚಿತ್ರದ ತೇರಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಫಿಲ್ಹಾಲ್, ಪಚ್ತಾವೋಗೆ, ಶೇರ್ಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಂಜಾ, ಮಾನ ದಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಯೊ ರಂಗ್ ಸೇರಿವ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನವದೆಹಲಿಯ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಮಾರು 25 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಂತಹ 2 ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.