ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೇ 4 ವರ್ಷ!; ಜನಮನ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ: ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಪುನೀತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ಕಿರಿಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ, ಅವರ ನೆನಪು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 10:53 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಗುಮೊಗದ ಒಡೆಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು!. ಅಂದು 2021, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29... ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸರಿ-ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಇಂದಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ.
2 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೊಡ್ಮನೆಯ ಕಿರಿ ಮಗನಾಗಿರೋ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೂ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ವರನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್, ತಂದೆಯಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜರತ್ನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವರತ್ನ ಕೇವಲ ಓರ್ವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ (ಸದ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ) ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಸ್ವತಃ ಪುನೀತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮೈತ್ರಿ: 2015ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ 'ಮೈತ್ರಿ' ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಗಿರಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸೇರುವ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ರಾಜಕುಮಾರ: 2017ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಚಿತ್ರವೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಯುವರತ್ನ: ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯುವರತ್ನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪೃಥ್ವಿ: ಅಪ್ಪು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ 'ಪೃಥ್ವಿ'. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿದಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು, ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜೆಸಿಬಿ, ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟ, ಚಾಲಕರ ದರ್ಪ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮದವೇರಿದ ಮಾತು. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಕಾಶ್: ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ 'ಆಕಾಶ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು.
ಜೇಮ್ಸ್: ಅಪ್ಪು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೇ 'ಜೇಮ್ಸ್'. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಧನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಗಂಧದ ಗುಡಿ: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ'. ಕರುನಾಡಿನ ಅರಣ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅಪ್ಪು ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿತು.
ಹೀಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.