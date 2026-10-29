ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೂಜೆ - ವಿಡಿಯೋ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 2:44 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಗುಮೊಗದ ಒಡೆಯ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೂಜೆ: 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಗಳು ಧೃತಿ, ಸಹೋದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಗ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪ್ಪು ನೆನಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಗರ: ಇನ್ನೂ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪು ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಸಮಾಜಸೇವೆ: ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಪ್ಪು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ, ಅನ್ನದಾನ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ: ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ಪುನೀತ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆಯೆಂದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನಾಗಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
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ಇನ್ನೂ, ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''5ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ... ಕಾಲ ಸರಿದರೂ ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶ. ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಹಾದಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳು'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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