ಅಪ್ಪು​ 51ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: ಅಶ್ವಿನಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಕುಟುಂಬ

ಇಂದು ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Raj Family Offers Pooja to Appu Samadhi
ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ (Photo: ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 3:36 PM IST

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗುಮೊಗದ ಒಡೆಯ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಆದ್ರೀಗ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.

2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 29ರಂದು ಪವರ್​​ಸ್ಟಾರ್​ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಪ್ಪು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ 51ನೇ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್​ ಕುಟುಂಬವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನೀತ್​ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ (Video: ETV Bharat)

ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ - ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳಾ, ಪುತ್ರರಾದ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್​ ಅಕ್ಕ ಭಾವ, ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪುನೀತ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಕೆಲ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್​ ಕುಟುಂಬ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ - ಕಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗಣ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Video: ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಆಕಾಶ್ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್​​ ಫುಲ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಟ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಆಕಾಶದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ ಇದು ಆಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅನ್ಸಿತ್ತು... ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೊಡನೆ ಮೂಡುವ ನಗು, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ರಾಘಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಕ್ತದಾನ, ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

