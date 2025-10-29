ETV Bharat / entertainment

'ಅಪ್ಪು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ': ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್

ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Puneeth Rajkumar Death Anniversary
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರಾಜರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ 4 ವರ್ಷ. ಚಿತ್ರರಂಗದವರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಸಮಾಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ (Video: ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ​​ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ಮಾರಕದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ (Video: ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಪುನೀತ್​​​ನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ‌. ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅವನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ನಾವು‌ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನಾ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ, ಅಪ್ಪು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾಲ‌ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ':ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ನಮನ

ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಮರೆತರೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು. ತಿಳಿದರೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಒಗಟು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದ ನೋವು. ಬರೆದರು ಮುಗಿಸಲಾಗದ ಕವಿತೆ ಅಂತಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪತ್ನಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತಾನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೇ 4 ವರ್ಷ!; ಜನಮನ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ: ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಪುನೀತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು

TAGGED:

PUNEETH SHIVA RAJKUMAR MOVIE
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಪುನೀತ್ ಶಿವ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ
PUNEETH RAJKUMAR DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಡಸ್ಟರ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಅತೀ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಸ್ಟರ್​ ಪುನರಾಗಮನ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಸರ್​?

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್​​ VS​ ಡಾನ್​' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.